Il Napoli batte il Girona nel secondo test internazionale a Castel di Sangro. Gli azzurri passano subito con un gol di testa del capitano Di Lorenzo su angolo di De Bruyne. Kevin poi diventa protagonista con una doppietta, destro e sinistro, che porta il Napoli 3-0. Prima che termini il tempo il Girona reagisce con una doppietta di Stuani. Finisce 3-2, adesso appuntamento per l’ultima amichevole azzurra contro l’Olympiakos giovedì 14 agosto.
NAPOLI; Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (76′ Spinazzola), De Bruyne (76′ Noa Lang), Lobotka (61′ Gilmour), Anguissa, Politano, Neres (61′ McTominay), Lukaku (76′ Lucca). All. Conte
GIRONA: Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind, Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca, Stuani. All. Michel
Arbitro: Luongo di Frattamaggiore
Marcatori: 5′ Di Lorenzo, 16′ De Bruyne, 23′ De Bruyne, 34′ Stuani, 42′ Stuani
Fonte e foto sscnapoli.it
YouTube
RSS