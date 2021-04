Napoli – Giocano a carte in un bar, sanzionati e locale chiuso

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in un bar di via Bakunin per una segnalazione di numerose persone sedute ai tavoli.

Giunti sul posto, una volta entrati i poliziotti hanno sorpreso 37 persone, napoletani tra i 36 e gli 82 anni tra cui il titolare dell’esercizio commerciale, che stavano giocando a carte privi della mascherina e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni