Napoli – Ghoulam: “Felice per il rientro, voglio dare il mio apporto al Napoli”

“Sono felice di essere rientrato dal primo minuto, voglio dare il mio contributo alla squadra”. Faouzi Ghoulam parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e racconta la sua soddisfazione dopo la sua prestazione in Olanda.

“Aspettavo da tempo questo momento, tornare a giocare titolare è una sensazione di sollievo e mi trasmette tanta fiducia. Devo cercare di mettere quanti più minuti nelle gambe per poter avere la condizione giusta. Mi sto allenando bene e sono contento di potermi finalmente esprimere in campo”.

“Ieri avremmo meritato di vincere ma non siamo riusciti a chiudere la gara. L’AZ si è dimostrato avversario forte e di livello. Speravamo di chiudere il discorso qualificazione, ma loro sono stati molto bravi a raddrizzare la partita”.

“Il gruppo è solido e possiamo far bene sia in Europa che in campionato. Gattuso ci sta dando una idea precisa e una solidità di squadra. Il mister ci ha portato una mentalità giusta ed ha preso la squadra in un momento in cui eravamo molto giù moralmente un anno fa”.

“Adesso bisogna proseguire, bisogna interpretare al massimo ogni partita perché la qualità deve essere aiutata dalla personalità e dal carattere. Se riusciremo a seguire questo percorso di crescita, possiamo arrivare in alto”.

Poi un pensiero su Maradona: “Diego ha portato il Napoli al top, è un campione ineguagliabile, il giocatore più forte di tutti i tempi. Noi vogliamo onorare la sua memoria con tutte le nostre forze e siamo felici di poter giocare in uno Stadio che abbia il suo nome. Maradona merita tutto l’affetto che gli sta regalando il popolo napoletano”.