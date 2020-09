Napoli-Genoa: 6-0. Grifone travolto dal 4-2-3-1 di Gattuso: brilla Lozano, attacco esplosivo

Il Napoli travolge il Genoa nell’esordio al San Paolo: 6 gol con Lozano (autore di una doppietta) grande protagonista; di Zielinski, Mertens, Elmas e Politano le altre reti. Funziona il 4-2-3-1 messo in campo da Gattuso che, dopo averlo proposto in maniera vincente nell’ultima mezz’ora a Parma, stavolta lo ripropone dall’inizio con un esito stratosferico: 6 reti all’attivo ed un solo vero rischio in difesa. Azzurri a punteggio pieno nelle prime due gare di campionato, con 8 reti segnate e nessuna subita.

Primo Tempo. Primi 45 minuti chiusi in vantaggio, meritatamente, dagli azzurri, grazie ad una rete di Lozano, al 10° minuto, in pieno stile Callejon: taglio del messicano su cross di Mertens e Marchetti battuto. Al 19° il Chucky va vicino al raddoppio, su azione di contropiede, con Osimhen per Mertens, palla del belga per Lozano, che stavolta apre troppo l’angolo e la manda fuori. Buona prima frazione per Osimhen, che si fa vedere al 12°, con un tiro di poco al lato ed al 29° con un colpo di testa di poco alto. Fuori Insigne, che al 21° deve lasciare il campo per un infortunio muscolare, al suo posto Elmas. Da segnalare un’azione pericolosa anche del Genoa, con Lerager che spreca la palla del pareggio al 18°, mancando l’impatto col pallone a 10 metri dalla linea di porta.

Secondo Tempo. La ripresa inizia nel miglior modo possibile : Zielinski apre e chiude una splendida azione, portando il Napoli sul doppio vantaggio dopo 30 secondi. In 7 minuti azzurri vicino al terzo gol in tre occasioni: Elmas (51° para Marchetti), Lozano (51° Marchetti in angolo) e Di Lorenzo (52° colpo di testa di poco fuori). Terzo gol che arriva al 57 con Mertens, che liberato a limite dell’area, avanza e non perdona un incolpevole Marchetti. Al 65° arriva il quarto gol, con Lozano: Mertens ruba palla sulla trequarti a Pandev, filtrante per Lozano che non sbaglia. Quinto gol al 69°: scatto sulla sinistra di Hysaj, palla dentro per Elmas che la mette alle spalle di un incolpevole Marchetti. Al 72° sesto gol del Napoli: stavolta è Politano che con un’azione poderosa dalla destra si porta a tu per tu con Marchetti e lo trafigge per la sesta volta.

Tabellino

Napoli- Genoa 6-0 (pt 1-0)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (46′ Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Zielinski (73′ Ghoulam), Fabian Ruiz; Lozano (66′ Politano), Mertens (66′ Lobotka), Insigne (22′ Elmas); Osimhen. A disp.: Ospina, Contini, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Luperto, Petagna. All.: Gattuso

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Masiello, Biraschi; Zappacosta, Lerager (70′ Radovanovic), Badelj (64′ Behrami), Zajc (55′ Pandev), Lu.Pellegrini (55′ Ghiglione); Destro, Pjaca (70′ Melegoni). A disp.: Zima, Agostino, Zapata, Broek, Czyborra, Rovella, Males. All.: Maran.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

MARCATORI: 10′ Lozano (N), 46′ Zielinski (N), 57′ Mertens (N), 65′ Lozano (N), 69′ Elmas (N), 72′ Politano (N)

NOTE: Ammoniti Destro (G). Recupero: 2′ – 1′.

Foto Pagina FB Sscnapoli