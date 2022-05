Napoli – Genoa 3-0, Spalletti: “Questa squadra merita i complimenti, siamo davanti ad avversarie fortissime”

“Io credo che questo gruppo meriti più di quanto abbia ricevuto come riconoscimento“. Luciano Spalletti stila un bilancio della stagione azzurra dopo il successo col Genoa e il terzo posto conquistato.

“Siamo davanti a più avversari fortissimi e che erano accreditati più di noi nelle griglie di partenza. A volte mi sono arrabbiato nelle interviste perchè non credo sia stato dato il giusto merito al mi gruppo”.

“Ci sono almeno 8 squadre con ambizione di entrare in zona Champions, noi ci siamo, mentre altre sono fuori. Credo che vada considerato il risultato finale anche se è chiaro che ci dispiaccia moltissimo per non aver lottato per il vertice fino alla fine”.

Su Insigne: “Io ero dispiaciuto del suo addio si quando lo abbiamo saputo. E ho cominciato a rimpiangerlo da tempo, ma è chiaro che è una scelta reciproca tra lui e la Società e per questo va accettata”.

“Bisogna andare avanti nel nostro percorso e cercare giocatori di qualità che, come Lorenzo, sappiano tirare fuori il colpo di classe in ogni momento della gara”.

“Insigne è un campione alla Totti, Baggio, De Piero, calciatori che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra. Merita il saluto che gli è stato tributato dal pubblico napoletano”.