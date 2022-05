Napoli – Genoa: 3-0. Insigne-day: terzo posto per gli azzurri, il capitano supera Hamsik

Nell’Insigne-day, il Napoli batte il Genoa per 3-0, grazie alle reti di Osimhen, Insigne e Lobotka. Partita senza storia, troppo ampio il divario tecnico e tattico tra le due squadre in campo. Il risultato di oggi regala il terzo posto aritmetico in campionato agli azzurri e condanna alla Serie B i rossoblu. Nel prepartita festeggiato il capitano azzurro Lorenzo Insigne, alla sua ultima al “Maradona”.

Napoli – Genoa: 3-0 (pt 1-0)

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (73′ Ghoulam) Anguissa (83′ Demme), Fabian Ruiz (73′ Lobotka) Lozano, Mertens (73′ Zielinski), Insigne (88′ Elmas), Osimhen. All. Spalletti.

GENOA: Sirigu, Hefti (56′ Hernani), Bani, Ostigard, Criscito, Badelj (24′ Frendrup), Galdames (75′ Melegoni), Gudmundsson (75′ Destro), Amiri, Portanova (56′ Ekuban), Yeboah. All. Blessin

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 32′ V. Osimhen, 65′ L. Insigne, 81′ S. Lobotka

Note: ammoniti Lobotka, Galdames