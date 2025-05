Napoli – Genoa: 2-2. Mezzo passo falso degli azzurri, che ora non possono più steccare: le reti di Lukaku e Raspadori non bastano per i 3 punti

Finisce 2-2 il posticipo serale tra Napoli e Genoa; a fissare il match le reti di Lukaku (14°), Meret (aut.32°), Raspadori (64°) e Vasquez (84°).

Numeri alla mano la partita è stata dominata dagli azzurri di Conte, che tirano verso la porta ben 22 volte, trovando solo 2 reti; dall’altro lato un Genoa cinico che con 3 tiri trova 2 gol ed una traversa.

A di là delle azioni, il Napoli di stasera ha incontrato non poche difficoltà di manovra, soprattutto dopo l’uscita di Lobotka: Viera mette Masino in marcatura fissa su Gilmour e costringe Meret a fare il regista arretrato. Ne vengono fuori solo lanci lunghi su Lukaku, che non sempre la prende.

Ciononostante il Napoli trova 2 volte il vantaggio, con Lukaku e Raspadori, entrambi serviti da Mc Tominay, ma 2 ferali colpi di testa (di Otoa il primo e di Vasquez il secondo), consentono al Genoa di riacciuffare gli azzurri ed all’Inter di poter ancora sognare il 21° titolo.

Ora ci sono 2 partite da vincere per gli azzurri se si vuole raggiugere l’agognato e meritato 4° scudetto.

TABELLINO

Napoli-Genoa 2-2 (pt 1-1)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (88′ Neres), Anguissa, Lobotka (13′ Gilmour), McTominay; Lukaku, Raspadori (80′ Billing).

A disposizione: Contini, Scuffet, Okafor, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi.

All. Conte.

GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli (78′ Zanoli), Otoa (69′ Bani), Vasquez; Ahanor (78′ Venturino), Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias (58′ Martin), Vitinha (69′ Kassa); Pinamonti.

Marcatori: 14′ Lukaku (N), 32′ Meret (aut.)(G), 64′ Raspadori (N), 84′ Vasquez (G)

A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Onana, Ekhator, Badelj.

All. Vieira

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Vasquez (G), Vitinha (G), Billing (N)