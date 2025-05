Napoli – Genoa 2-2, le pagelle: McTominay e Raspadori i migliori, male la difesa

MERET 5,5: sfortunato sull’autorete ma forse poteva arrivarci meglio. Non può nulla sul secondo gol. Impappinato

DI LORENZO 5,5: si vede pochissimo in fase di spinta, non il solito martello. Spento

RRAHMANI 5,5: va in difficoltà sul gioco aereo, non sempre posizionato bene. Leggero

OLIVERA 5: si fa beffare in occasione del 2-2, troppi buchi alle sue spalle. Stralunato

SPINAZZOLA 5,5: trova poche volte il guizzo per arrivare sul fondo, fatica a dare continuità alle giocate. Corrente alternata

MCTOMINAY 7: confeziona due assist di pregevole fattura. Visione di gioco e vivacità garantita. Uomo in più

LOBOTKA s.v.: esce subito per infortunio (dal 12′ GILMOUR 5,5: fatica ad entrare in partita. Non riesce a dettare le trame e ad alimentare il possesso palla. Sterile)

ANGUISSA 5: poco dinamico, tanti errori in appoggio. Fatica anche in fase di contenimento. Abulico

POLITANO 5,5: parte bene con un gran tiro che sfiora il palo, poi cala alla distanza. Evanescente (dall’84’ NERES s.v.)

RASPADORI 7: sempre nel vivo del gioco, resta il più pericoloso dei suoi. Trova il gol con un sinistro di potenza. Cecchino (dall’80’ BILLING 5: anche lui si perde Vasquez in occasione del 2-2. Distratto)

LUKAKU 6,5: sblocca il match lavorando bene di fisico, gioca sempre per i compagni provando a tenere alta la squadra. Bulldozer