“Dedico questo risultato a mia sorella e alla mia famiglia”. Gennaro Gattuso commosso a fine gara ha la voce spezzata dall’emozione ma anche dal dolore per la tragedia che lo ha colpito recentemente.

“I ragazzi oggi sono stati straordinari per la dedizione messa in campo. Li ringrazio perchè hanno giocato anche per me e i sono stati vicini”.

“Ho una squadra che ha grande qualità, ma stasera c’era da soffrire perchè non tutti i meccanismi sono andato per il verso giusto. Dopo il primo gol molto ingenuo subìto non era facile risalire”.

“Abbiamo dimostrato carattere e devo dire che sotto il profilo dell’intensità abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato. Abbiamo attraversato un periodo molto duro, non è stato facile neppure allenarsi per l’emergenza sanitaria”.

“Dopo il gol di Mertens abbiamo avuto una sorta di liberazione e ci siamo espressi meglio. I ragazzi stanno dando tutto sia come impegno che come disponibilità. Adesso ci giocheremo la finale con le nostre armi. Se proseguiamo su questa strada possiamo toglierci grandi soddisfazioni”