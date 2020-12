Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Gattuso: “Domani partita difficile, ci vorrà una prestazione di alto livello”

Ci vorrà una prestazione di alto livello domani”. Gennaro Gattuso parla alla vigilia del match contro l’Az Alkmaar in Olanda.

“Giochiamo contro un avversario complicato. Hanno velocità e tecnica, se gli concedi spazio ti mettono in difficoltà e noi ne sappiamo qualcosa”.

“L’AZ è una squadra giovane, organizzata e ci vorrà tanto ritmo per poterli fronteggiare. Non hanno solo qualità ma anche fisicità e noi dovremo rispondere”.

“All’andata abbiamo fatto il 75% di possesso palla ma non siamo stati incisivi. Stavolta dovremo essere molto più determinati per riuscire ad entrare nella loro area”

“Le partite in Europa sono tutte insidiose, c’è un calcio di livello alto e bisogna essere bravi ad essere carichi in ogni incontro. Non sono ammessi cali di tensione e bisogna avere sempre la massima attenzione”.

“Per noi domani, ribadisco, sarà una partita molto difficile e ci vorrà un grande Napoli per portar via un risultato positivo da questo campo”.

Poi un ricordo di Maradona

“Credo di aver fatto una battuta che chiarisce molto più di ogni cosa chi era Maradona per Napoli: è più importante di San Gennaro per questa città”.

“Diego è nell’anima dei napoletani. A me spiace solamente che da bambino mio padre non è mai riuscito a farmelo vedere allo stadio. Era un mio desiderio…”.