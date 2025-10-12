Napoli – Furto sventato nella scuola: denunciato 29enne. Due arresti per spaccio

La finestra è spalancata e per quel 29enne di San Giorgio a Cremano sembra tutto facile. Sta osservando una scuola elementare in corso San Giovanni a Teduccio. Medita di entrare per portare via qualcosa. Passa all’azione, danneggia una zanzariera, unico ostacolo, ed è all’interno. Come lui le suore che vivono nell’istituto. Non aveva previsto compagnia. Urlano forte, compongono il 112, il 29enne è confuso.

Così fugge passando dallo stesso varco ricavato nella zanzariera e si dilegua, seguito dalle voci delle “sorelle”.

I carabinieri della compagnia di Poggioreale ci mettono poco a riconoscerlo. Grazie all’analisi delle telecamere installate e alle testimonianze delle suore ancora spaventate, localizzeranno e identificheranno l’uomo. E’ stato denunciato per tentato furto e danneggiamento.

Furto, questa volta parzialmente riuscito, per un 27enne incensurato. I carabinieri, contattati dal personale di un supermercato, gli attribuiranno la mancanza dagli scaffali del market di oltre 250 euro di prodotti. Risponderà di furto aggravato.

Andrea M. e A. P., di 25 e 22 anni, invece, faranno i conti col reato di detenzione di droga a fini di spaccio. In auto, decidono di non rispettare l’alt imposto dalla pattuglia.

Parte l’inseguimento che dal confine col quartiere di Ponticelli, loro luogo di origine, finisce in via Velotti.

Il 25enne nasconde negli slip 70 grammi di cocaina , l’altro 14 bustine di marijuana nel marsupio. Addosso anche denaro contante ritenuto provento illecito. Finiranno entrambi in carcere, in attesa di giudizio.

Tre storie emerse nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nel quartiere di san Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale del capoluogo.

Tra i risultati anche 4 giovani assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura e ben 27 sanzioni al codice della strada.