Napoli – Furto e danneggiamento, denunciato 20enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni un 20enne nato in Germania senza fissa dimora che è stato, altresì, denunciato per furto e danneggiamento.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di una persona molesta.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un fuggi fuggi generale ed un soggetto che stava brandendo delle bottiglie di birra; quest’ultimo, alla vista dei poliziotti, ne scagliava una contro l’auto di servizio danneggiandola. Pertanto, l’uomo, in evidente stato di agitazione psico-fisica, è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato e messo in sicurezza.

Gli agenti hanno successivamente accertato che, poco prima, il soggetto era entrato in un bar poco distante dove aveva prelevato diverse bottiglie di birra da una vetrina per poi lanciarne alcune contro il titolare del locale ed altre contro i passanti prima del sopraggiungere degli operatori.