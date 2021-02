Napoli – Furto, arrestato 49enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Medina all’incrocio con via Incoronata hanno notato un uomo che armeggiava dapprima su una sella di uno scooter, per poi avvicinarsi ad un altro mezzo parcheggiato al quale ha forzato la sella per rovistarvi all’interno.

I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e di una carta postepay risultata rubata a gennaio.

G.M, 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.