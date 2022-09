Napoli – Furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale: in carcere 35enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno rintracciato e arrestato, in corso Garibaldi, un 35enne pomiglianese in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 31 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di un anno e un mese di reclusione e ad una multa di 200 euro per i reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi a Malpensa- Ferno e Milano tra il 2012 ed il 2017.