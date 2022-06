Napoli – Furti e droga, tre arresti e una denuncia

Via Toledo: ruba in un negozio. Denunciata.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento in via Toledo per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinanti da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato una ragazza la quale, oltrepassate le barriere antitaccheggio, aveva fatto scattare l’allarme sonoro poiché aveva asportato 2 capi di abbigliamento del valore di circa 40 euro.

Gli operatori l’hanno identificata per una 26enne di Avellino e l’hanno denunciata per furto aggravato.

Fuorigrotta: rubano in un appartamento. Arrestati.

Stanotte gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Consalvo per la segnalazione di furto in appartamento.

I poliziotti, una volta entrati nel palazzo, hanno sorpreso un uomo e una donna che stavano uscendo velocemente da un appartamento e, dopo averli bloccati, li hanno trovati in possesso di un borsone contenente generi alimentari e prodotti per l’igiene personale per un ammontare di 150 euro circa appena rubati e sei carte di credito delle quali non hanno saputo giustificare la provenienza.

L.A. e M.M., napoletani di 55 e 45 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato nonché denunciati per ricettazione; infine, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Rione Sanità: sorpreso con la droga in casa. Arrestato.

Stamattina gli agenti del Commissariato San Carlo – Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Salita Miradois presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 53 involucri contenenti 895 grammi circa di marijuana.

C.C., 29enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.