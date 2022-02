Napoli – Fuorigrotta: evade dai domiciliari, denunciato 41enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno identificato un uomo in via Michelangelo da Caravaggio, accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dov’è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona.

L’uomo, un 41enne napoletano, è stato denunciato per evasione.