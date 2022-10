Napoli- Fuorigrotta: donna denunciata per minacce con arma da taglio; 4 denunce per possesso di arnesi da scasso

Fuorigrotta: minaccia un uomo con un coltello. Denunciata.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Consalvo per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato di aver avuto un diverbio con una donna nel suo appartamento e che quest’ultima lo aveva minacciato con un coltello danneggiando, altresì, alcuni suppellettili.

Gli operatori hanno identificato la donna, una 43enne brasiliana, trovandola in possesso del coltello della lunghezza di circa 17cm e l’hanno denunciata per minacce aggravate e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Fuorigrotta: trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. Denunciati.

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Fabio Massimo quattro uomini a bordo di un’auto al cui interno hanno rinvenuto una chiave a brugola a “T”, una torcia, un’asta in metallo e un paio di guanti; inoltre, hanno trovato due di essi in possesso di 11 transponder per chiavi, due chiavi di autovetture prive di segni distintivi e un dispositivo elettronico con innesto speculare alle prese OBD (on board diagnostic) utilizzato per avviare il motore senza l’utilizzo della chiave.

I quattro, napoletani tra i 24 e i 38 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.