Napoli – Fuggono all’alt, rintracciati e fermati mentre i residenti tentano di ostacolare i poliziotti: 2 denunciati ed un arresto

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via dell’Abbondanza per la segnalazione di 4 persone a bordo di un’auto che si aggiravano con atteggiamento circospetto tra i veicoli in sosta.

I poliziotti hanno intercettato l’autovettura in via Zuccarini dove il conducente, alla loro vista, ha proseguito la corsa nonostante gli fosse stato intimato l’alt; ne è nato un breve inseguimento terminato in via Vicinale Tavernola a San Pietro dove il mezzo, dopo aver impattato contro un palo della segnaletica stradale, ha terminato la sua corsa.

Gli occupanti si sono dati alla fuga a piedi ma due di essi, tra cui il conducente, sono stati raggiunti e bloccati; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno dell’autoveicolo, 4 grammi di marijuana.

I due, napoletani di 16 e 17 anni, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione, nonché sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale ed affidati ai genitori; al conducente è stata altresì contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente.

Inoltre, in quei frangenti diversi residenti hanno tentato di ostacolare l’attività degli operatori e un uomo li ha aggrediti con calci e pugni danneggiando le auto di servizio fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

FI, 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dei beni della Pubblica Amministrazione.