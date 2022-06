Napoli – Fuggono all’alt, nei guai tre giovani

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Marina hanno notato uno scooter con tre persone a bordo e il conducente che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento terminato in piazza Bovio dove il conducente, dopo aver effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale e aver impattato contro l’auto di servizio, ha perso il controllo del motoveicolo rovinando a terra insieme agli altri occupanti; in quei frangenti, il conducente è stato raggiunto e bloccato insieme ad uno dei passeggeri che è stato trovato in possesso di una pistola a salve, mentre il terzo è stato raggiunto in via Sedile di Porto dove, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

G.D.M. e M.C., di 23 e 20anni con precedenti di polizia, e S.P., di 20 anni, tutti napoletani, sono stati arrestati per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale ed il 20enne altresì denunciato per porto abusivo di armi; inoltre, il 23enne, conducente dello scooter, è stato denunciato per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e mancata cope