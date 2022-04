Napoli – Fuggono all’alt a bordo di un’auto rubata, due denunciati

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giovanni Antonio Campano hanno notato due persone che stavano spingendo uno scooter a motore spento e, alla vista della volante, dopo aver abbandonato il motociclo, sono saliti a bordo di un’auto dandosi alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ma, dopo pochi metri, è stato raggiunto nella medesima via; gli operatori, scesi dalla vettura di servizio, hanno tentato di fermare i due e il conducente, nel tentare nuovamente la fuga, ha innestato la retromarcia impattando contro la volante fino a quando, non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione, sono stati bloccati entrambi; inoltre, il conducente è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo e l’auto utilizzata è risultata rubata.

Due napoletani di 21 e 17 anni sono stati denunciati per ricettazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; infine, il 21enne anche per danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.