Napoli – Fugge all’alt, denunciato 19enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cardinale Guglielmo Sanfelice, hanno notato uno scooter con a bordo due persone il cui conducente con il piede ne stava spingendo un altro con un uomo a bordo; quest’ultimo, alla loro vista, ha abbandonato il mezzo per salire a bordo dell’altro scooter il cui guidatore ha accelerato la marcia, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Vincenzo Russo, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato ma i due passeggeri si sono dati alla fuga a piedi facendo perdere le loro tracce; inoltre, gli operatori hanno accertato che il motociclo abbandonato era stato rubato il 19 ottobre scorso mentre quello utilizzato per la fuga era privo di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro amministrativo.

Un napoletano di 19 anni, con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.