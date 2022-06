Napoli/Frattaminore – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Piazza Capuana: arrestato un sorvegliato speciale.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Capuana hanno notato alcune persone confabulare tra loro e una di esse che, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo identificandolo per P.C., 46enne napoletano, attualmente

sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli e con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21 alle 6. Pertanto, essendosi allontanato senza autorizzazione, l’hanno arrestato per violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto.

Corso Garibaldi: maltratta la moglie, arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Garibaldi per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna, in forte stato di agitazione, la quale ha raccontato che, poco prima e come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata aggredita dal marito in presenza dei figli minori.

L’uomo, un 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in particolare nelle piazze San Maurizio e Atella e nelle vie Turati, Cavalieri di Vittorio Veneto e Giovanni XXIII.

Nel corso dell’attività sono state identificate 56 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, e controllati 32 veicoli.