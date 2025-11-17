Napoli/Frattamaggiore – Controlli della polizia: il bilancio

Controlli in città della Polizia di Stato.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina, piazza Sannazzaro e a Fuorigrotta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta; durante le attività, gli operatori hanno identificato 255 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllato 60 veicoli e contestato 2 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nello specifico, i poliziotti hanno identificato 210 persone, di cui 31 con precedenti di polizia, controllato 65 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 12 violazioni del Codice della Strada ritirando, altresì, una patente di guida.

Infine, sempre nel fine settimana appena trascorso, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Fuorigrotta e nelle zone adiacenti lo stadio “Maradona”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 220 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, sono stati controllati 115 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro penale e 2 a sequestrato amministrativo, contestando 12 violazioni del Codice della Strada.

Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 184 persone, di cui 49 con precedenti di polizia ed una denunciata per interruzione di pubblico servizio, controllato 65 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, sono state contestate 6 violazioni del Codice della Strada e ritirate due carte di circolazione, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 2.000 euro.

Piazza Garibaldi: scappa a bordo di una bicicletta elettrica appena rubata. Bloccato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne marocchino, con precedenti di polizia, per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato a bordo di una bicicletta elettrica un soggetto che stava percorrendo via Poerio contromano e a forte velocità; il conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il predetto, poco prima, aveva asportato la bici in piazza Garibaldi dopo aver danneggiato la catena posta a protezione della stessa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.