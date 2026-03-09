Napoli/Frattamaggiore – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con l’ausilio di personale della Polizia Municipale, hanno identificato 119 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllato 58 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 7 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione dei documenti di circolazione e per mancato uso del casco protettivo, elevando sanzioni amministrative per un totale di 2.387 euro.

Infine, sono state controllate 16 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 170 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllato 30 veicoli.