Napoli/Frattamaggiore/Arzano – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato 214 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, e controllato 37 veicoli.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno denunciato 3 soggetti poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, mentre un altro soggetto è stato denunciato per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore e ad Arzano.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore e ad Arzano.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, hanno identificato 231 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, controllato 88 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e per incauto affidamento del veicolo, elevando sanzioni amministrative per un totale di 5.500 euro.

Ancora, gli operatori hanno controllato 2 esercizi commerciali; uno dei titolari è stato denunciato poiché non presente all’interno dell’attività commerciale durante la raccolta scommesse mentre l’altro è stato sanzionato amministrativamente per somministrazione di bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Infine, sono state controllate 7 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.