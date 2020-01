Napoli – Fornisce false generalità in seguito ad un fermo, arrestato 43enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato, nei pressi di un bar di via Giordano Bruno, tre uomini che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi.

I poliziotti li hanno bloccati verificando che due avevano precedenti di polizia mentre il terzo, sprovvisto di documenti, ha fornito generalità che, in seguito ad ulteriori verifiche, sono risultate inesatte.

L”uomo, S.D.L, 43nne di Pozzuoli, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, all’obbligo di non allontanamento dal comune di residenza e al divieto di frequentare pregiudicati, è stato arrestato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità.