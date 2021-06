Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Formisano: “Felici di tornare a Dimaro. I tifosi azzurri sono un nostro patrimonio”

Questa mattina alla Borsa Mediterranea del Turismo, presso la Sala Procida della Fiera d’Oltremare, si è tenuto l’evento e il gradito incontro tra la Val di Sole, Trentino Marketing e il Calcio Napoli in vista del prossimo raduno estivo del Club azzurro a Dimaro.

Alla presenza di Diego De Carli, responsabile organizzazione Trentino e dell’attore napoletano Gino Rivieccio, è stato Alessandro Formisano ad illustrare per la SSC Napoli il sodalizio che si rinnova anche questa estate con la Val di Sole.

“Siamo felicissimi di tornare a Dimaro – ha detto l’Head of Operations azzurro – perché per noi ormai rappresenta una casa. Purtroppo abbiamo dovuto saltare l’appuntamento lo scorso anno per ciò che è accaduto in questi 15 mesi a causa del Covid”.

“E’ davvero bello poter essere questa estate di nuovo nella Val di Sole, dovremo rispettare una serie di accurate procedure di ordine sanitario, ma siamo certi di poter offrire ai tifosi azzurri e ai turisti un vasto programma, ricco di iniziative, compreso il Villaggio per i bambini”.

“Per l’occasione daremo la possibilità di potersi accreditare in maniera digitale gratuitamente alle strutture per essere vicini ai nostri sostenitori e agevolare ogni tipo di accesso sempre garantendo la sicurezza degli impianti. I tifosi sono un nostro grande patrimonio e sarà fantastico poterli riavere al nostro fianco in questo ritiro in Trentino”