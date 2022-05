Napoli – Forcella, Corso Umberto I, Piazza Bellini, Barra e San Giovanni a Teduccio: controlli, denunce e arresti

Corso Umberto I: aggredisce il conducente di un’auto e i poliziotti. Denunciato.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Michele Zannotti per la segnalazione di un’aggressione per motivi di viabilità.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un conducente il quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava parcheggiando il suo furgone, gli si era avvicinato un uomo che, per impedirgli di sostare in quel punto, aveva iniziato ad inveire contro di lui minacciandolo con un’asta di ferro e una bottiglia.

Gli operatori hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato l’aggressore identificandolo per C.H., 31enne tunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e lo hanno denunciato per violenza privata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Alto impatto a Forcella.

Ieri i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e i motociclisti della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Forcella e nelle strade limitrofe.

Nel corso dell’attività, in via Vicaria Vecchia, via Forcella e nelle piazze Calenda, Capuana e Museo Filangieri, sono state identificate 34 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, e controllati 49 veicoli di cui 12 sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa, guida di veicolo già sottoposto a sequestro e guida di veicolo da parte di un conducente già denunciato per guida senza avendo reiterato la violazione nel biennio.

Sono state altresì contestate 21 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancanza della revisione periodica, mancata copertura assicurativa, per non aver ottemperato all’alt, incauto affidamento di veicolo, guida senza patente e per guida di veicolo già sottoposto a sequestro.

Piazza Bellini: arrestato uno spacciatore.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Bellini un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a una persona la quale, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 7 bustine con circa 7,2 grammi di marijuana e 80 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un coltellino e diverso materiale per il confezionamento per la droga.

B.T., 25enne senegalese, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Barra: utilizza una carta di credito rubata. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Protopisani per la segnalazione di un indebito utilizzo di carta di credito presso un negozio di telefonia.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal titolare dell’attività commerciale il quale ha raccontato che un uomo, poco prima, aveva acquistato un telefono cellulare e, per effettuare il pagamento, aveva dapprima estratto dal portafogli un bancomat per poi effettuare la transazione con una carta di credito intestata ad un’altra persona.

Gli operatori hanno bloccato l’uomo identificandolo per Y.H., 24enne marocchino con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine, hanno accertato che la carta di credito utilizzata dall’uomo era stata rubata nella stessa giornata e l’hanno restituita al legittimo proprietario.

San Giovanni a Teduccio: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Domenico Atripaldi un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 13 involucri contenenti 6 grammi circa di cocaina e 4 “dosi” di crack del peso di un grammo circa; inoltre, presso l’abitazione dell’uomo in corso San Giovanni, hanno altresì rinvenuto un bilancino di precisione.

F.C., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita.