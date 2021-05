Napoli – Controlli al centro storico, ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi al rispetto delle norme anti Covid-19 nel centro storico e nelle zone della “movida” in piazza Bellini, via San Sebastiano, vico della Quercia e vico Cisterna dell’Olio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 44 persone, di cui 3 sanzionate poiché intente a consumare bevande in luogo pubblico oltre l’orario consentito.

Inoltre, i poliziotti hanno controllato 4 esercizi commerciali in via Costantinopoli, in piazza Bellini, in via San Sebastiano e in vico della Quercia sanzionando i titolari per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorpresi a somministrare bevande ad avventori non seduti ai tavoli e per aver servito a tavoli formati da più di quattro persone non conviventi; infine, è stata disposta la chiusura dei locali da uno a 3 giorni.