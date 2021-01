Foto sscnapoli

Napoli – Fiorentina 6-0, le pagelle: azzurri straripanti trascinati da Insigne. Lozano e Zielinski al top, Demme importante

OSPINA 6,5: compie il miracolo su Ribery nel primo tempo salvando il risultato in un momento della gara delicato. Impeccabile con i piedi e nelle prese alte. Garanzia

HYSAJ 6: soffre un po’ le discese di Biraghi nel primo tempo ma nel complesso non demerita. Resta bloccato limitandosi a presidiare la sua zona. Saldo

MANOLAS 6,5: recupero lampo dall’infortunio, concede poco e non ha responsabilità sulle occasioni concesse ai viola. Ci mette fisico e reattività quando serve. Indistruttibile (dal 79′ RRAHMANI s.v.)

KOULIBALY 6,5: due salvataggi fondamentali sulla linea di porta, ci mette sempre una pezza quando la Fiorentina si presenta pericolosamente in area. Inossidabile

MARIO RUI 6: qualche buco di troppo in avvio quando gli uomini di Prandelli attaccano molto dalle sue parti. Si riprende col passare dei minuti lasciando campo aperto ad Insigne in fase di spinta. Eclettico

DEMME 7: non una gran gara fino gol, visto che gioca molto basso e con un suo errore manda in porta Ribery. Poi sale in cattedra siglando il 2-0 e prendendo in mano le chiavi del gioco. Meno possesso palla ma tanto lavoro oscuro. Più funzionale di Fabian Ruiz. Importante

BAKAYOKO 6,5: anche lui non comincia al massimo ma poi prende le giuste misure e gioca più disinvolto. Fondamentale nelle due fasi e nelle uscite palla al piede, si procura anche il rigore. Imperioso

INSIGNE 8: finalmente protagonista in fase realizzativa. Sblocca la gara sotto misura, trasforma il penalty del 5-0. In mezzo l’assist per il gol di Lozano dopo un azione alla Maradona. Gli avversari non lo vedono mai. Forza della natura (dal 79′ CIOFFI s.v.)

ZIELINSKI 7: si conferma su livelli altissimi. Fa ciò che vuole tra le linee, cala il poker con un preciso tiro dalla distanza. Tante giocate di qualità, non si risparmia in ripiegamento. Universale (dal 73′ ELMAS s.v.)

LOZANO 7: sempre sul pezzo e tra i migliori. Avvia l’azione del primo gol, sigla il 3-0 con un grande taglio. Negli ultimi sedici metri crea sempre scompiglio. Devastante (dal 62′ POLITANO 6,5: c’è gloria anche per lui con il gol del 6-0 al culmine di una travolgente azione personale. Straripante)

PETAGNA 6,5: non segna ma fa segnare. Fa da boa sul gol di Insigne, bella la percussione con la quale poi serve Demme per il 2-0. Conclude poco ma apre spazi importanti. Chiavistello (dal 73′ MERTENS s.v.)