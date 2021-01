Napoli – Fiorentina 6-0, Gattuso: “Abbiamo disputato una gara tosta, soddisfatto per come ci siamo espressi”

“Abbiamo giocato in maniera tosta, ho visto mentalità e sacrificio“. Gennaro Gattuso commenta il netto successo del suo Napoli contro la Fiorentina.

“Sono soddisfatto per come la squadra ha interpretato la gara. Ho visto mentalità, forza e sacrificio. Nonostante il risultato largo, abbiamo rischiato di rimettere la Fiorentina in partita in un paio di occasioni”.

“In quel momento siamo stati bravi a resistere ed amministrare il campo. Veniamo da tre risultati positivi tra campionato e coppa ma sappiamo di aver lasciato punti per strada. Questo ci deve dare la spinta per risalire”.

“Oggi il successo ci porta ad agganciare la Roma e siamo lì in classifica nonostante qualche passaggio non felicissimo in questa stagione sinora”.

“Sono felice della rosa che ho a disposizione, non faremo nulla sul mercato. Ho uomini di caratteristiche diverse e complementari. Abbiamo qualità e dobbiamo solo lavorare per trovare la continuità di rendimento”