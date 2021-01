Napoli – Fiorentina 6-0: azzurri cinici e spietati, viola travolti

Il Napoli travolge 6-0 la Fiorentina al Diego Armando Maradona nel lunch match della 18° giornata. Gli azzurri sbloccano subito la gara al 5′ con Insigne, che ben servito da Petagna è abile a trafiggere di giustezza Dragowski piazzando la palla nell’angolino basso. Dopo il vantaggio gli azzurri si addormentano e la Fiorentina diventa pericolosa. Al 22′ Demme rischia l’autogol deviando sulla traversa un tiro teso di Biraghi. Al 27′ miracolo di Ospina su tiro a botta sicura di Ribery, con azione nata da un erroraccio di Demme. Al 32′ ancora viola vicini al gol con un diagonale di Biraghi che sfiora il palo. Nel momento migliore della Fiorentina gli azzurri trovano il gol del 2-0 con Demme al 35′, che capitalizza al meglio un incursione centrale su assist di Petagna. Dopo appena tre minuti il Napoli cala il tris: azione travolgente di Insigne che pennella per Lozano, il messicano in scivolata supera Dragowski in uscita. Gli uomini di Gattuso sono scatenati, ed al 45′ trovano il poker con una gran conclusione di Zielinski da fuori che si infila nell’angolino. Nella ripresa Fiorentina arrembante, al 54′ Koulibaly salva sulla linea un tiro di Vlahovic. Il canovaccio tattico della gara non cambia, i viola fanno la gara ma non pungono. Al 70′ sono ancora gli uomini di Gattuso ad andare in gol con Insigne, che dal dischetto sigla il pokerissimo. Il Napoli gestisce il risultato e c’è spazio anche per l’esordio del giovane Cioffi. All’89’ c’è gloria anche per Politano, che al termine di un’azione personale dribbla la difesa viola e fa secco Dragowski. Azzurri cinici e spietati come non si vedevano da tempo, che in attesa delle altre big salgono al terzo posto in classifica.