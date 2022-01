Napoli – Fiorentina 2-5: le pagelle, Mertens e Petagna sugli scudi, Lozano e Fabian rovinano tutto. Male Tuanzebe

OSPINA 6,5: autore di una grande parata su Vlahovic, può fare poco sulla rete dell’attaccante serbo. Esce per un problema fisico. Presente (dal 45′ MERET 6: l’impressione è che il tiro di Biraghi era molto angolato anche se non forte. Grandissima parata su Maleh nei supplementari, incolpevole sui gol di Venuti e Piatek. Maleh lo beffa sotto le gambe. Bombardato)

GHOULAM 6: mette diversi palloni pericolosi al centro, qualche buco alle sue spalle ma in generale disputa una discreta gara. Chiamato agli straordinari dopo tanto tempo mostra una buona tenuta fisica. Recuperato (dall’83’ MALCUIT 6: suo l’assist per il 2-2 di Petagna, buon contributo nel marasma generale. Incolpevole)

TUANZEBE 5: all’esordio dal primo minuto parte bene mostrando buone doti fisiche e di impostazione da dietro. Prestazione però macchiata dall’azione del gol di Vlahovic, quando fa girare troppo comodamente l’attaccante viola in area. Anticipato poi da Piatek sul 4-2. Molle

RRAHMANI 5: commette il fallo che genera la punizione dalla quale nasce il 2-1 dei viola. Meno lucido del solito, passaggio a vuoto dopo tante prestazioni di alto livello. Irruento

DI LORENZO 5,5: meno propositivo del solito, accompagna poco le azioni in sovrapposizione. Non manca qualche buco difensivo, sul gol del 3-2 Venuti è troppo solo sull’out di destra. Annebbiato

DEMME 6: solito contributo in termini di quantità e dinamismo in mediana, va anche vicino al gol con Terracciano che compie un miracolo. Ordinato (dal 64′ FABIAN RUIZ 4,5: conferisce maggiore qualità e ampiezza alla manovra ma rovina tutto con un doppio giallo che di fatto indirizza la gara in favore della Fiorentina. Sciagurato)

LOBOTKA 6: gestisce e smista bene la palla abbassandosi anche molto. Gli manca però la gittata lunga limitandosi troppo al passaggio breve. E’ un aspetto su cui deve lavorare perché la qualità c’è. Scolastico (dal 91′ CIOFFI 5: gettato nella mischia il giovane della Primavera non ha vita facile. Perde un pallone sanguinoso, ha poche chance di mettersi in mostra con gli azzurri troppo schiacciati all’indietro. Timido)

ELMAS 6: propizia l’espulsione di Dragowski, è tra i più attivi dei suoi. Affonda spesso, Spalletti lo tiene in campo visto il giusto piglio. Alla lunga cala anche a causa dell’inferiorità numerica. Frizzante

POLITANO 5,5: la vivacità e l’impegno non mancano ma incide poco negli ultimi sedici metri. prova spesso a saltare l’uomo e ad accentrarsi per la conclusione ma fatica a rendersi pericoloso. Fumoso (dal LOZANO 4,5: ottimo impatto sulla gara ma fa e disfa. Prima colpisce un palo clamoroso a Terracciano battuto, poi viene espulso dal Var per un brutto intervento su Nico Gonzalez. Croce e delizia)

MERTENS 7: bellissima la parabola con la quale sigla il gol dell’1-1. Fa sempre i movimenti giusti legando il gioco, fa una sorta di velo sul gol di Petagna. Finisce in affanno con gli azzurri in 9 ma non gli si può dire nulla. Sarebbe una follia non rinnovargli il contratto. Eterno

PETAGNA 7: risulta importante anche stavolta. Lavora bene il pallone in area per liberare il fantastico tiro di Mertens che vale l’1-1. Lotta, combatte e alla fine trova la zampata che regala i supplementari agli azzurri. Stoico (dal 94′ JUAN JESUS 5: entra per dare maggiore copertura ma finisce per affondare insieme ai compagni, per colpe non sue essenzialmente. Affondato)