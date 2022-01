Napoli – Fiorentina: 2-5. Gli azzurri terminano in 9, la Fiorentina passa ai supplementari

Vince la Fiorentina al Maradona e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Partita combattuta ed emozionante che si risolve ai supplementari. Segna prima la Fiorentina con un diagonale di Vlahovic e pareggia il Napoli sul finire di tempo con un destro morbido e vellutato di Mertens, che disegna un pallonetto sopraffino. Poi le espulsioni di Fabian e Lozano appena entrati, il sorpasso viola con Biraghi e il pareggio orgoglioso degli azzurri nel recupero con Petagna. Ai supplementari, in superiorità numerica 10 contro 9, la Fiorentina segna con Venuti, Piatek e Maleh, ma la gara era già andata. Passa la Viola. Per il Napoli si ricomincia lunedì in campionato per il monday night a Bologna. L’avventura continua…

– PRIMO TEMPO –

4′ – inserimento di Elmas, chiude Milinkovic

12′ – sinistro di Vlahovic e deviazione di Ospina

18′ – colpo di testa di Milenkovic, traversa

21′ – diagonale di Elmas, chiude lo specchio Dragowski

23′ – ammonito Duncan

40′ – penetrazione e destro di Politano, largo

41′ – diagonale di Vlahovic e palla nell’angolo: 1-0

44′ – goooooool Mertens!

44′ – destro a giro in controtempo di Dries, palla all’incrocio: gol stupendo, 1-1

45′ + 2′ – espulso Dragowski per fallo da ultimo uomo

45′ + 3′ – entra Terracciano per Duncan

– SECONDO TEMPO –

46′ – entra Maleh per Saponara

46′ – entra Meret per Ospina

48′ – sinistro di Petagna, fuori di poco

50′ – cross morbido di Ghoulam e deviazione di un difensore che salva davanti a Terracciano

56′ – ammonito Rrahmani

57′ – gol della Fiorentina con Biraghi che infila di sinistro a giro sul palo lungo: 2-1

58′ – ammonito Castrovilli

63′ – entra Fabian per Demme

63′ – entra Lozano per Politano

73′ – entra Piatek per Vlahovic

77′ – ammonito Fabian Ruiz

79′ – cross di Ghoulam e colpo di testa di Elmas, fuori

80′ – destro di Lozano, palo!

83′ – entra Malcuit per Ghoulam

83′ – espulso Lozano

85′ – ammonito Tuanzebe

90′ – entra Ikone per Gonzalez

90′ – entra Bonaventura per Castrovilli

90′ – entra Cioffi per Lobotka

90′ + 2′ – sinistro di Petagna in area, alto

90′ + 5′ – espulso Fabian Ruiz

90′ + 5′ – gooooool Petagna!

90′ + 6′ – entra Juan Jesus per Petagna

90′ + 6′ – si va ai supplementari

90′ + 7′ – entra Igor per Nastasic

90′ + 8′ – sinistro di Maleh e bella parata di Meret

105′ – gol della Fiorentina con destro al volo di Venuti

108′ – gol della Fiorentina con Piatek: 4-2

118′ – quinto gol della Fiorentina con Maleh

Napoli : Ospina (46′ Meret); Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam (83′ Malcuit); Lobotka (90′ Cioffi), Demme (63′ Fabian); Politano (63′ Lozano), Mertens, Elmas; Petagna (93′ Juan Jesus). All. Spalletti.

Fiorentina : Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic (90′ Igor), Biraghi, Castrovilli (89′ Bonaventura), Torreira, Duncan (48′ Terracciano), Gonzalez (89′ Ikoné), Vlahovic (73′ Piatek), Saponara (46′ Maleh). All. Italiano.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Marcatori: 41′ Vlahovic, 44′ D. Mertens, 57′ Biraghi, 90’+5′ A. Petagna, 105′ Venuti, 108′ Piatek, 118′ Maleh

