Napoli- Fiorentina: 2-1. Vergara e Gutierrez regalano un sorriso a Conte, amarezza per l’infortunio di Di Lorenzo

Il Napoli batte la Fiorentina per 2-1, grazie alle reti di Vergara (11°) e Gutierrezz (49°), di Solomon (57°) la rete viola che dimezza lo svantaggio. Vittoria meritata, con gli azzurri che sono in pieno controllo del match per tutti e 90 minuti. Bene Vergare e Gutierrez; il primo conferma il suo magic-moment, segnando la seconda rete consecutiva, prima in Serie A, il secondo confermandosi una valida alternativa anche sulla destra.

Sorrisi per gli azzurri, ma molto amari. Amarezza dovuta all’infortunio del capitano Di Lorenzo che, stando alle prime sommarie diagnosi, dovrebbe aver finito la stagione agonistica, saltando anche i mondiali don la Nazionale.

IL TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA: 2-1 (PT 1-0)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo (30′ Olivera), Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara (84′ Giovane), Elmas, Hojlund (90′ Lukaku). All.Conte

FIORENTINA: De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens (70′ Ranieri) Fagioli; Solomon (71′ Parisi), Fabbian (46′ Mandragora), Brescianini (70′ Kean), Gudmundsson (79′ Fazzini), Piccoli. All. Vanoli

Arbitro: La Penna di Roma

Macratori: 11′ Vergara, 49′ Gutierrez, 57′ Solomon

Note: ammoniti Fabbian, Buongiorno

Queste le parole dei protagonisti al termine della gara, riportate dai canali ufficiali della società.

Antonio Conte commenta così la partita:

“E’ stata una vittoria meritata, siamo soddisfatti della prestazione ma dobbiamo essere più cattivi sotto rete. A volte non basta giocare avendo il comando del gioco se poi non concretizzi”

“Stasera abbiamo tenuto in bilico il risultato pur avendo avuto sempre in pugno la gara. Su questo bisogna migliorare perchè a volte abbiamo perso punti che avremmo meritato di conquistare”

“Mi dispiace per Di Lorenzo, sono arrabbiato però questa è una situazione che dovrebbe far ragionare sulla conformazione dei calendari. Purtroppo credo che abbia un infortunio grave al ginocchio e questo non lo possiamo prevenire”

“Io ringrazio i ragazzi perchè stanno facendo qualcosa di unico e straordinario nelle condizioni in cui siamo. Dobbiamo proseguire così e risalire perchè abbiamo ancora mezza stagione e traguardi che proveremo a raggiungere”

Antonio Vergara ancora protagonista del match racconta la propria emozione:

“Segnare due gol in pochi giorni al Maradona è una gioia che non si può descrivere”

“Sono contento perchè stavolta abbiamo conquistato i tre punti e siamo pronti a risalire in campionato”

“Conte mi aiuta tutti i giorni e mi ha chiesto anche di aiutare nella fase di copertura. Questa sera l’ho fatto con grande intensità e sono molto soddisfatto anche per aver aiutato la squadra in questa vittoria che è molto importante”

Miguel Gutierrez ha segnato la sua prima rete in azzurro:

“Sono veramente felice per questo mio gol, soprattutto perchè ci ha consentito di vncere. E’ una rete che mi dà fiducia per continuare a lavorare come sto facendo dal primo giorno. Per me è molto importante fare bene con questa maglia, perchè è fantastico con quale passione si viva il calcio a Napoli”.

“Ci dispiace molto per l’infortunio del nostro capitano ma cercheremo di daro il massimo per raggiungere obiettivi importanti in questa stagione anche per Giovanni che è un nostro punto di riferimento”