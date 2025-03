Napoli- Fiorentina: 2-1. Lukaku e Raspadori regalano la vittoria agli azzurri

Il Napoli torna alla vittoria grazie al 2-1 rifilato alla Fiorentina in un Maradona da brividi. Partita dominata dagli azzurri che nel primo tempo si presentano davanti a De Gea almeno 5 volte con Raspadori (2 volte), McTominay e Spinazzola, colpendo inoltre una traversa con Di Lorenzo. L’unico gol lo mette a segno Lukaku, al 26′, lesto ad approfittare di una respinta corta di De Gea su tiro di McTominay. Nella ripresa ancora monologo azzurro, con Raspadori che al 60′, servito da Lukaku, non sbaglia. Al 65′ però la Fiorentina la riapre con Gudmunson, che dal limite batte Meret. Sul finale solo ansia per gli azzurri, che nel finale vanno vicino alla terza rete con Simeone, che si lascia ipotizzare dall’ottimo De Gea. Gli azzurri ritrovano la vittoria dopo un’astinenza di 5 partite.