Napoli – Fiorentina 2-1, le pagelle: Lukaku sontuoso, Raspadori infallibile

MERET 6: imparabile il tiro di Gudmundsson, per il resto poco impegnato. Inoperoso

DI LORENZO 6,5: attacca quando può anche se gioca da braccetto nella difesa a tre. Colpisce la traversa con un tiro da fuori, bene in marcatura. Portento

BUONGIORNO 6,5: gioca con la solita autorevolezza, diverse chiusure importanti. Pericoloso sulle palle alte. Dominante

RRAHMANI 6,5: sempre attento e puntuale negli interventi, rischia poco o nulla. Tignoso

POLITANO 6,5: gioca a tutto campo, autore di un paio di ripiegamenti difensivi notevoli. Si fa sentire anche in area avversaria. Spina nel fianco (dall’82’ OLIVERA s.v.)

GILMUOR 6,5: sempre nel vivo del gioco, non sbaglia mai l’appoggio. Ci mette lo zampino nel gol del raddoppio. Intelligente

LOBOTKA 6,5: tocca una quantità industriale di palloni sbrogliando tante situazioni. Dirige il traffico con la solita maestria. Autorevole

MCTOMINAY 6,5: bene in entrambe le fasi, da un suo tiro respinto da De Gea nasce la rete di Lukaku. Velenoso (dall’82’ BILLING s.v.)

SPINAZZOLA 6,5: arriva sul fondo con grande facilità, va anche vicino al gol chiamando De Gea alla gran parata di piede. Furetto (dal 90′ JUAN JESUS s.v.)

RASPADORI 7: va diverse volte vicino al gol con De Gea che gli sbarra la porta, poi sigla il terzo gol nelle ultime quattro partite sfruttando l’imbucata di Lukaku. Col belga si trova a meraviglia. Infallibile (dall’83’ SIMEONE 5: sbaglia clamorosamente il gol che avrebbe chiuso la gara senza i patemi finali. Sprecone)

LUKAKU 7,5: finalmente torna al gol approfittando di una respinta difettosa di De Gea. Bella la giocata con la quale manda in porta Raspadori che raddoppia. Gara di alto livello. Sontuoso