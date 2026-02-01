Napoli – Fiorentina 2-1, le pagelle: è nata la stella Vergara!! Si sblocca Gutierrez

MERET 7: due grandissime parate su Piccoli e Gudmundsson nel primo tempo, bravo anche sulla respinta che poi porta al gol viola. Superman

DI LORENZO 6: gara di grande sacrificio, tiene bene la posizione da braccetto difensivo. Esce per un brutto infortunio che tiene in ansia tutti. Iellato (dal 30′ OLIVERA 6: si disimpegna bene in un ruolo non proprio suo. Non disdegna qualche sgroppata palla al piede. Duttile)

BUONGIORNO 6: soffre tanto la vivacità di Piccoli, fa valere centimetri e fisicità per arginarlo. Tiene botta. Sollecitato

JUAN JESUS 6: nel complesso nessuna sbavatura, dopo le recenti gare molto deludenti appare concentrato e diligente. Riabilitato

GUTIERREZ 7: finalmente una gara propositiva. Sigla il 2-0 con un bellissimo tiro a giro, arriva con grande facilità sul fondo e ci prova con convinzione. Sbloccato

LOBOTKA 6,5: solita maestria in mezzo al campo nel far girare palla, bellissima la verticalizzazione con la quale manda in porta Hojlund nella ripresa. Maestro

MCTOMINAY 6,5: ci mette tanta cattiveria agonistica, arriva sempre per primo su ogni pallone. Infiamma il Maradona con le sue giocate. Trascinatore

SPINAZZOLA 6: si vede che ha perso brillantezza, non attacca con la solita incisività. Si limita al compitino. Stanco

VERGARA 7,5: è nata una stella. Sigla il secondo gol al Maradona in pochi giorni, dopo il primo in Champions arriva il primo in A. Anche questo di pregevole fattura. Tanta qualità e velocità di gamba e di pensiero. Talento vero (dall’84’ GIOVANE s.v.)

HOJLUND 6,5: non segna ma con un gran lavoro di fisico apre spazi per i compagni, come in occasione del primo gol. Vicino alla rete nel primo tempo, sempre nel vivo del gioco. Immarcabile (dal 90′ LUKAKU s.v.)

ELMAS 6,5: dialoga bene con i compagni, giocate sempre preziose e intelligenti. Cala un po’ nella ripresa ma fa sempre la scelta giusta. Onnipresente