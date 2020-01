Napoli- Fiorentina: 0-2. Al San Paolo vincono tutti, anche una modesta Fiorentina

Un bruttissimo Napoli, il peggiore dell’era Gattuso, perde per 2-0 contro una modesta Fiorentina, che col minimo sforzo, riesce a portare i tre punti a casa, da un San Paolo divenuto terra di conquista: quarta sconfitta consecutiva, in quello che una volta era un fortino inespugnabile: di Chiesa e Vlahovic le reti viola. Partita giocata malissimo dagli uomini di Gattuso, che non riescono mai ad impensierire seriamente Dragowski, dall’altro lato, invece, Ospina ha salvato miracolosamente, la propria porta in almeno due occasioni.

Primo Tempo. Gattuso conferma Ospina in porta; linea difensiva con gli uomini contati, causa infortuni e squalifiche, con Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Hysaj; in mediana confermata la vecchia guardia con Zielinski, Fabian Ruiz e Allan; Insigne e Callejon a supporto di Milik. Primo brivido al 10°: Castrovilli, ben imbeccato da Lirola, sbaglia l’impatto con la palla a pochi passi da Ospina. Il Napoli risponde al 12° con Milik, bravo Dragowski a chiudere lo specchio e a deviare. Consulto Var al 19° per un sospetto fallo di mani di Allan in area azzurra: dopo l’on field review, l’arbitro lascia proseguire. Al 26° Fiorentina in vantaggio con Chiesa, che libero in area di rigore, viene servito da Benassi e insacca. Al 29° ci prova Zielinski dal limite, palla di poco al lato. Al 31° Fiorentina vicina la raddoppio con Chiesa: uno strepitoso Ospina, con un felino colpo di reni, evita la rete; sul prosieguo dell’azione segna Cutrone, ma in fuorigioco. Al 36° Callejon si divora il gol del pareggio, spedendo di testa la palla a lato da ottima posizione. Al 39° ci prova Zielinski, debole e facile per Dragowski. Al 42° bel tiro di Benassi, bravo ancora Ospina. Finisce il primo tempo tra i fischi dei supporters azzurri: meglio la viola che ha meritato il vantaggio, sfiorando in altre due occasioni il raddoppio.

Secondo Tempo. Al 51° Insigne libera Allan, che perde il tempo per il tiro e spreca una buona occasione. Trenta secondi dopo Insigne ci prova dal limite, palla sul palo. Al 55° miracolo di Ospina, che neutralizza un tiro ravvicinato e angolato di Chiesa. Al 57°, si presenta Demme (subentrato ad Allan), con una bella incursione in area, con palla che termina alta. Al 74° la Fiorentina raddoppia con Vlahovic, con un bel tiro a giro dalla destra.