Napoli – Fioraio occupa un intero marciapiede, denunciato. Sequestrate oltre 3300 piante

Mercoledì mattina gli agenti del Commissariato Posillipo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e personale della Polizia Locale hanno effettuato un controllo a un fioraio in via Petrarca.

Gli operatori hanno accertato che l’uomo aveva occupato abusivamente il suolo pubblico esponendo la merce sul marciapiede antistante l’attività commerciale non permettendo il transito dei pedoni.

Inoltre, hanno verificato che il titolare era privo della licenza per la vendita al dettaglio della merce e che nell’esercizio commerciale vi lavoravano tre persone non assunte regolarmente.

Per tali motivi il titolare, S.B., 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per invasione di terreni nonché sanzionato per occupazione di suolo pubblico, per assenza di autorizzazione alla vendita al dettaglio in media struttura e per non aver esposto la tabella pubblicitaria sul frontespizio d’ingresso.

Infine, sono state sequestrate 3378 tra piante e fiori e 70 sacchi di terreno.