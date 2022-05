Napoli – Fermato presunto rapinatore a Fuorigrotta

Ieri mattina una persona si è recata presso gli uffici del Commissariato San Paolo per denunciare di aver subito, poco prima, una rapina in piazzale Tecchio.

La vittima ha raccontato che, mentre stava percorrendo il viale pedonale che unisce via Claudio con piazzale Tecchio, era stata avvicinata da un uomo il quale, dopo averla afferrata per il collo, l’aveva costretta a dargli tutto il denaro in suo possesso per poi darsi alla fuga in direzione della fermata “Mostra” della Cumana.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza esterno dello stadio “Maradona”, hanno individuato e bloccato, in via Tertulliano, il presunto rapinatore il quale indossava ancora gli stessi capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato.

L’uomo, un 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di P.G. per rapina.