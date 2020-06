Napoli – Fermato con motorino rubato, denunciato 18enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Marechiaro per un furto in atto.

I poliziotti hanno controllato un giovane a bordo di un motociclo trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso e di alcune parti della carrozzeria di un altro scooter che sono state riconosciute da un uomo che aveva parcheggiato il proprio mezzo su quella strada e lo aveva ritrovato danneggiato.

A.S., 18enne napoletano, è stato denunciato per ricettazione e per guida senza patente poiché mai conseguita; inoltre, il motociclo è stato sottoposto a sequestro poiché privo di copertura assicurativa.