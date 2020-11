Napoli – Fermato con cinque panetti di hashish, arrestato 58enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni – Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in corso San Giovanni un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto cinque panetti di hashish del peso di 500 grammi.

G. F., 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.