Napoli – Fermato 51enne con mandato di arresto europeo e in manette 52enne che incendia un bar

Napoli: destinatario di mandato di arresto europeo. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 51enne napoletano poiché destinatario di un mandato di arresto

europeo emesso dalle Autorità tedesche per rapina aggravata, tentato omicidio, lesioni personali volontarie.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver rintracciato il predetto, hanno accertato che lo stesso risultava destinatario del provvedimento sopra citato e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.

Incendia un bar in via Argine. Tratta in arresto una 52enne dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 52enne napoletana per il reato di incendio.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, nel transitare in via Argine, all’angolo con via Don Giovanni Minzoni, hanno notato delle fiamme uscire da un bar ed alcune persone che stavano tentando di domare l’incendio.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno richiesto l’ausilio di una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha immediatamente spento le fiamme, nonché di personale del 118 che ha soccorso un’anziana donna.

Dagli accertamenti di seguito esperiti e dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno individuato e rintracciato, pochi istanti dopo, la 52enne presso la sua abitazione, accertando che la stessa aveva appiccato l’incendio al culmine di una lite, per futili motivi, con il fratello.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.