Napoli – Fermati due presunti rapinatori

Martedì scorso in via De Ruggiero un uomo con volto coperto da un casco e armato di pistola è entrato in un negozio di alimentari e ha minacciato il cassiere facendosi consegnare 520 euro per poi fuggire a bordo di un motoveicolo guidato da un complice.

Inoltre, ieri mattina due persone, con le stesse modalità, hanno prima tentato una rapina a una farmacia in via Cintia e, poco dopo, compiuto una rapina ai danni di un supermercato in via Alessandro Longo facendosi consegnare circa 1000 euro.

Nello stesso pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti dei Commissariati San Paolo e Vomero, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina e degli esercizi commerciali, hanno individuato i due presunti rapinatori.

In particolare, gli operatori hanno rintracciato il proprietario della moto mentre passeggiava in via Epomeo e, nel suo appartamento, hanno rinvenuto una pistola a salve nonché i capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere le rapine; hanno inoltre trovato lo scooter utilizzato; invece, il complice è stato trovato nei pressi della sua abitazione e, anche in questo caso, nel suo appartamento sono stati trovati abiti corrispondenti a quelli utilizzati per commettere i reati.

S.R. e A.C., napoletani di 44 e 46 anni con precedenti di polizia, sono stati sottoposti a fermo di P.G. per tentata rapina e rapina.