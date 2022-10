Napoli – Falsa identità, in carcere marocchino

Stamattina gli agenti del Commissariato Poggioreale hanno dato esecuzione ad un provvedimento per la carcerazione, emesso giovedì scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di S.K., 34enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, poiché condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sull’identità o qualità personali proprie, commesso a Formia (Latina) nel 2013.

Infine, i poliziotti lo hanno, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.