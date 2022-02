Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Fabian Ruiz: “Barca grande squadra, ma noi vogliamo superare il turno”

Il Barcellona è un avversario fortissimo, conosciamo il loro valore ma vogliamo superare il turno”. Fabian Ruiz parla alla vigilia del match al Camp Nou in conferenza stampa.

“Teniamo molto all’Europa League e vogliamo arrivare fino in fondo. Domani sarà una sfida molto difficile, contro una grande squadra, ma anche noi veniamo da una stagione positiva sinora e vogliamo dimostrare la nostra forza anche qui”.

“L’obiettivo è cercare un risultato positivo e qualificarci. Sappiamo che domani sarà una partita molto tattica basata sul possesso palla. Il Barcellona cercherà di tenere l’iniziativa del gioco e anche noi preferiamo palleggiare e imporre la nostra manovra”.

“Sarà una gara in cui entrambe le squadre vorranno vincere. Il Barca ha una rosa di campioni, ma allo stesso tempo anche noi abbiamo qualità nella rosa e sono certo che ci giocheremo le nostre possibilità”.

“Il Barcellona ha l’obiettivo di vincere l’Europa League, questo lo sappiamo. Hanno le potenzialità per farlo e domani cercheranno la vittoria in ogni modo. E’ una sfida che però si deciderà in 180 minuti e noi possiamo giocare il ritorno a casa nostra”.

“Noi vogliamo sfruttare il piccolo vantaggio di avere la seconda gara in casa, ma domani sarà importantissimo fare risultato. Il Barca sul suo campo è una squadra fortissima e non ha minor valore rispetto al passato. Noi e loro abbiamo le stesse possibilità di passare il turno e di fare strada in Europa”.