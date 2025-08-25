Napoli – Evasione dai domiciliari: due arresti in città

Mercato: evade dai domiciliari e fornisce falae generalità agli agenti. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano per evasione, sostituzione di persona e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella della Farina, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina; durante la fase d’identificazione, il prevenuto sprovvisto di documenti d’identità, ha fornito agli operatori delle generalità risultate, a seguito di approfondimenti, false.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che il 41enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e, altresì, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Vicaria: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto una 36enne.

Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 36enne napoletana, per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Titina De Filippo angolo con piazza Eduardo De Filippo, hanno notato la 36enne che, a bordo di un motociclo, alla loro vista ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato la prevenuta accertando che, la stessa, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.