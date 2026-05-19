Napoli – Evasione dai domiciliari, accoltellamento e reati vari: quattro arresti

Napoli: dovrà scontare oltre 8 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 61enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 11 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena 8 anni, 10 mesi e 29 giorni di reclusione per i reati di truffa, ricettazione, rapina e frode assicurativa, commessi tra il 2003 e il 2022 a Napoli, Ischia e Milano.

Centro Storico: evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Vetreria Vecchia, hanno notato il predetto in strada e lo hanno controllato; dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Marano di Napoli: accoltella un giovane. La Polizia di Stato denuncia un 14enne.

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha denunciato un 14enne per lesioni personali.

In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale Cardarelli per la segnalazione di un giovane con una ferita da arma da taglio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che lo stesso, poco prima, mentre si trovava a Marano di Napoli, aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo che lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti del Commissariato Chiaiano hanno rintracciato e denunciato l’aggressore.

Napoli: dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 12 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi a Salerno nel 2017.