Napoli – Evade dai domiciliari, nei guai 40enne

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato in via del Carmine il controllo di una persona sottoposta alla detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti e ricettazione accertando che la stessa si era allontanata dal proprio domicilio.

Nei giorni successivi i poliziotti hanno effettuato ulteriori controlli riscontrando l’assenza dell’uomo fino a quando, ieri mattina, è stato trovato nell’appartamento e non ha saputo fornire valide giustificazioni circa i suoi allontanamenti.

F.I, 40enne napoletano, è stato arrestato per evasione.